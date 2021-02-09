БАКУ /Trend/ - В четвертом квартале 2020 года некоторые предприятия Украины начали импорт угля из Казахстана.

Об этом Trend сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Как сообщили в министерстве, импорт производился предприятием ОП "Черкасская ТЭЦ" (ОАО "Черкасское химволокно").

Так, общий объем импорта угля предприятием из Казахстана составил 73 тысячи тонн в четвертом квартале 2020 года, в то время как импорт за первые 27 дней января 2021 составил 49 тысяч тонн.

Отметим, что в 2020 году в Казахстане было добыто 109,2 миллионов тонн угля, что чуть больше плана в 107,2 миллионов тонн на год.

Таким образом, на энергопроизводящие предприятия страны поставлено 58,8 миллионов тонн добытого угля, что на 2,6 процента больше, чем в 2019 году. На промышленные предприятия страны поставлено 5,6 миллионов тонн, а на коммунальные услуги - 10,6 миллионов тонн угля. Экспорт угля составил 29,3 миллионов тонн.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)