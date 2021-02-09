Цена нефти Brent достигла $61 за баррель впервые с 7 января 2020 года

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,76% и достигла в пике $61,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 05:14 мск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена Brent находилась превышала отметку $61 за баррель 7 января 2020 года.

По состоянию на 05:16 мск нефть Brent торговалась на уровне $61,01 (+0,74%).

В то же время стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до $58,2 за баррель (+0,63%).​​​​​​