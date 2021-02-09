“Азеригаз” разошлет абонентам SMS-уведомления о задолженности

БАКУ /Trend/ - ПО "Азеригаз" разошлет абонентам SMS-уведомления об использовании газа.

Об этом сказал гендиректор ПО Руслан Алиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что этот процесс будет реализован в ближайшие 10 дней.

"На первом этапе SMS-уведомления будут отправлены 40 тысячам абонентов в Баку и на Абшеронском полуострове с минимальной задолженностью в 10 манатов", - сказал Алиев.

(Текст: Кямаля Сеидова)