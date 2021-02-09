БАКУ/Trend/ - Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR определяет свою инвестиционную стратегию в соответствии с меняющимися реальностями рынка.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Отметим, что в новом отчете под названием Risky Bet Институт управления природными ресурсами (NRGI) отмечает, в следующие 10 лет одна пятая инвестиций национальных нефтяных компаний будет нежизнеспособной, если цена на нефть не останется выше 40 долларов за баррель.

«В этом исследовании правильно отмечено, что реальность рынка сейчас стремительно меняется и потому рекомендуется компаниям пересмотреть свою стратегию. Собственно говоря, именно по этой причине SOCAR уже разработала новую стратегию до 2035-го года совместно с компанией McKinsey. Стратегия находится сейчас на рассмотрении правительственных структур Азербайджана. После того как она будет утверждена мы объявим общественности о нашем корпоративном видении стратегии инвестирования в ближайшем десятилетии», - сказал он.

Как отметил Ахмедов, в связи с исследованием Risky Bet, проведенном институтом NRGI, важно понимать, что в нем речь идет не об оценке реальных инвестиционных стратегий компаний.

«Ведь во многих случаях – как например в случае с SOCAR – планы национальных компаний на будущее ещё даже не были объявлены общественности. Исследователи указали в начале отчета, что они рассмотрели не реальные планы, а прошлые инвестиции каждой компании и допустили вероятность, что эти компании продолжать действовать точно так же, как и в прошлом. Т.е. здесь речь идет о гипотетической проекции прошлой инвестиционной стратегии каждой компании на будущее. Безусловно понятно, что в таком случае будущие инвестиции оказались бы, скорее всего, убыточными, ведь реальность рынка изменилась. Именно поэтому SOCAR сегодня исходит из следующей максимы: Если мы по сей день достигли некоторого успеха, следуя определенному пути, это не значит, что этот путь и в будущем будет успешным. Следовательно, время от времени необходимо пересматривать свою стратегию и взгляд на будущее. Именно поэтому SOCAR преждевременно разработала новую стратегию до 2035-го года, в то время как у нас уже была действующая стратегия до 2025-го года. И когда она будет утверждена, мы объявим об основных положениях этой стратегии и новых планах на будущее», - заключил он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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