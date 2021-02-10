Зампомощника госсекретаря США по энергетике примет участие в заседании по «Южному газовому коридору»

БАКУ /Trend/ - Заместитель помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Курт Доннелли будет представлять США на 7-м заседании Консультативного совета «Южного газового коридора».

Об этом сообщили Trend в среду в Государственном департаменте США.

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора» состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года, пятое - 20 февраля 2019 года, шестое - 28 февраля 2020 года.

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод, который является европейской частью «Южного газового коридора».

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италии через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA.

(Автор: Ляман Зейналова)

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