Министр энергетики Румынии: Планы по расширению «Южного газового коридора» имеют особое значение (ИНТЕРВЬЮ)

Энергетика 11 февраля 2021 08:00 (UTC+04:00)
Министр энергетики Румынии: Планы по расширению «Южного газового коридора» имеют особое значение (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ/Trend/ - Эксклюзивное интервью АМИ Trend с министром энергетики Румынии Вирджилом Даниэлем Попеску по случаю 7-го заседания Консультативного совета «Южного газового коридора».

– Азербайджан ввел в эксплуатацию «Южный газовый коридор» в конце 2020 года, посредством которого впервые начались поставки каспийского газа в Европу. Каковы пути и перспективы присоединения Румынии к этому проекту, и какие работы в этом направлении ведутся?

– Прежде всего, я хочу поздравить Азербайджанскую Республику и все страны, участвующие в реализации этого стратегического энергетического проекта, с этим огромным достижением, имеющим значительное влияние с точки зрения повышения безопасности энергоснабжения Европы.

С самого первого участия в 2018 году на заседании Консультативного совета «Южного газового коридора» Румыния выразила свою активную поддержку и приверженность участию в реализации проекта «Южного газового коридора» на стадии его расширения путем добавления новых элементов инфраструктуры для развития взаимосвязанности в энергетике. Речь идет о газопроводе BRUA, который вместе с интерконнектором Румыния-Болгария представляет собой важное звено между «Южным газовым коридором», Центральной Европой и Балканами. Первый этап развития газопровода BRUA завершился в ноябре 2020 года согласно графику реализации, без задержек. Трубопровод обеспечит надлежащую степень взаимосвязи с соседними странами и создаст новый маршрут транспортировки природного газа на региональном уровне из различных источников поставок, включая регион Каспийского моря.

Газопровод BRUA как важный компонент Вертикального газового коридора является неотъемлемой частью национальной газотранспортной системы Румынии и имеет ряд важных преимуществ: газотранспортная инфраструктура уже завершена, безопасна, жизнеспособна и предназначена для рынков со значительным потенциалом потребления, например, как рынки Восточной и Центральной Европы.

Планы по расширению «Южного газового коридора» имеют особое значение, поскольку новые поставщики газа необходимы для стран Балканского региона или Юго-Восточной Европы, которые все еще зависят от единственного поставщика. В реализации этих планов необходимо как можно скорее использовать и учитывать возможности и потребности европейского газового рынка, учитывая четкое направление, установленное на уровне ЕС для энергетического сектора с точки зрения использования ископаемого топлива, то есть переход в будущем к низкоуглеродной экономике. Вот почему все возможности, которые у нас есть в газовой сфере, необходимо без промедления использовать. Поэтому мы надеемся возобновить двусторонние переговоры с властями Азербайджана, чтобы достичь с ними согласия о заключении Меморандума о взаимопонимании для анализа возможностей использования транспортной инфраструктуры, предлагаемой RO-BG Interconnector и газопровода BRUA на будущих этапах «Южного газового коридора», учитывая его положительное влияние на торговлю между двумя сторонами и важность укрепления региональной энергетической безопасности.

Каковы основные черты энергетического сотрудничества между Румынией и Азербайджаном на данный момент? Как две страны могут еще больше расширить сотрудничество в энергетической сфере?

– Румыния особенно ценит долгое и плодотворное стратегическое партнерство с Азербайджанской Республикой в энергетическом секторе, а также активное участие Азербайджана в совместных усилиях по укреплению энергетической безопасности Европы, особенно благодаря его ключевой роли в реализации проекта «Южный газовый коридор».

Румыния активно участвует в развитии современной и эффективной газотранспортной сети в регионе. Она это уже продемонстрировала, завершив первую фазу газопровода BRUA, основного сегмента Вертикального газового коридора, который соединит газотранспортные системы Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии и сможет принять на себя часть объемов газа, которые будут транспортироваться через инфраструктуру «Южного газового коридора». Мы надеемся, что Румыния станет частью этой выдающейся команды, которая претворяет в жизнь этот амбициозный энергетический проект, открывший новый путь поставок в Европу.

Я также хочу отметить, что две из самых важных румынских компаний в секторе природного газа, ROMGAZ SA и TRANSGAZ SA, очень плодотворно сотрудничают с азербайджанской компанией SOCAR. Эти румынские компании хотят расширить свою деятельность на зарубежных рынках, изучить новые возможности и определить оптимальные и эффективные варианты сотрудничества с компанией SOCAR. Фактически в 2016 году TRANSGAZ S.A. подписала Меморандум о взаимопонимании с SOCAR в отношении развития сотрудничества, в том числе в контексте подключения «Южного газового коридора» к Вертикальному газовому коридору.

Каким вы видите перспективы участия SOCAR в разведке и добыче в Черноморском шельфе Румынии?

– Разработка значительных ресурсов газа в Черном море может внести решающий вклад в укрепление энергетической безопасности региона на ближайшие десятилетия. Для Румынии природный газ имеет важное значение при переходе к низкоуглеродной экономике и играет важную роль в обеспечении национальной энергетической безопасности. Румыния имеет давние традиции оффшорных операций и очень хороших специалистов в этом секторе.

Когда дело доходит до извлечения выгоды из энергетических ресурсов Черного моря, мы в основном рассматриваем периметр «Нептуна», но есть и другие конкретные проекты, призванные подчеркнуть огромные возможности этой области.

В последние годы азербайджанская сторона проявляет интерес к возможностям, которые открывают новые газовые месторождения на шельфе Черного моря. Разработка этих ресурсов, а также привлечение инвестиций и сотрудничество с важными международными компаниями, которые обладают ноу-хау и необходимыми технологиями, остается приоритетом для Румынии.

– Как вы оцениваете текущую деятельность SOCAR в Румынии?

– SOCAR участвует в ключевых европейских энергетических проектах, направленных на повышение энергетической безопасности Европы. Мы рады, что Румыния является одним из приоритетных направлений развития бизнеса SOCAR не только в области розничных операций, но, надеюсь, и в отношении транспортировки азербайджанского природного газа в Европу.

С 2011 года SOCAR присутствует на румынском рынке и уже создал разветвленную сеть АЗС на национальном уровне. В настоящее время SOCAR PETROLEUM владеет 61 АЗС в 24 из 40 округов Румынии. SOCAR PETROLEUM уже является важным игроком на нашем рынке, а АЗС SOCAR – знакомым и уважаемым брендом среди румынских автомобилистов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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Министр энергетики Румынии: Планы по расширению «Южного газового коридора» имеют особое значение (ИНТЕРВЬЮ)
Министр энергетики Румынии: Планы по расширению «Южного газового коридора» имеют особое значение (ИНТЕРВЬЮ)
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