Страны ЕАЭС утвердили техрегламент для магистральных нефтегазопроводов

Совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортировки жидких и газообразных углеводородов», передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

Технический регламент (ТР ЕАЭС 049/2020) утвержден решением Совета ЕАЭС от 23 декабря 2020 года № 121.

Требования вступают в силу с 1 июля 2021 года.

Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной территории ЕАЭС требования к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов при проектировании (включая инженерные изыскания), строительстве (реконструкции), эксплуатации (приемке и вводе

в эксплуатацию, консервации), утилизации (ликвидации), правила оценки их соответствия и маркировки единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

Также документ содержит перечень минимальных расстояний до магистрального трубопровода от объектов, зданий и сооружений, не входящих в состав магистрального трубопровода и границы охранных зон магистральных трубопроводов.

Требования технического регламента не распространяются на трубопроводы сетей газораспределения и газопотребления, трубопроводы сетей автономного газоснабжения и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, морские трубопроводы, промысловые и межпромысловые трубопроводы, трубопроводы для транспортирования широкой фракции легких углеводородов и сжиженных углеводородных газов, а также на трубопроводы, предназначенные для осуществления и обеспечения технологических процессов добычи и (или) переработки углеводородного сырья.

Страны ЕАЭС унифицируют стандарты работы газо- и нефтетранспортных систем в рамках создания к 2025 году общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов в соответствии с программами по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС (утверждены решениями Высшего Евразийского экономического совета 6 декабря 2018 года № 18 и № 23).