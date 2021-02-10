Рассмотрены вопросы по расширению проекта Трансадриатического газопровода

БАКУ /Trend/ - TAP как еще одно энергетическое соединение, связывающее Азербайджан с Европой на длительный период, еще больше усиливает роль Азербайджана как стратегического партнера в энергетической безопасности, сотрудничестве и устойчивом развитии.

Как сообщает Trend со ссылкой на минэнерго, об этом сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов на встрече в формате видеоконференции с исполнительным директором компании TAP AG-оператора Трансадриатического газопровода Лукой Шиппати.

На встрече было высоко оценено завершение работ по проекту TAP в запланированные сроки и отмечено, что начало коммерческой деятельности трубопровода является важным шагом в полном вводе в эксплуатацию “Южного газового коридора”.

"Проект также имеет стратегическое и экономическое значение для Европы, обеспечивает надежный доступ к новому источнику природного газа, играет важную роль в укреплении энергетической безопасности, диверсификации поставок, а также сокращении выбросов углерода",- отмечается в информации минэнерго.

Затем состоялся обмен мнениями по вопросам расширения проекта TAP - увеличения общей мощности трубопровода до 20 миллиардов кубометров, проведения рыночных испытаний, которые позволят выразить интересы поставщиков природного газа, борьбы с изменением климата, “зеленого соглашения” по охране окружающей среды и восстановления энергетических рынков.

Напомним, что поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу начались 31 декабря прошлого года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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