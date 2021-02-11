Цены на нефть снижаются на фоне фиксации прибыли

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, инвесторы продолжают фиксировать прибыль после ралли стоимости на это сырье. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5% — до 61,16 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 58,39 доллара за баррель.

Накануне минэнерго США сообщило о существенном снижении запасов этого сырья в стране. Показатель за минувшую неделю снизился на 1,4%, до 469 миллиона баррелей, что является минимумом с конца марта 2020 года. США являются крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому новость о снижении запасов подтолкнула цены на "черное золото" вверх.

Утром в четверг трейдеры предпочитают зафиксировать прибыль. При этом нефтяные цены по-прежнему остаются в районе годовых максимумов, поскольку массовая вакцинация от COVID-19 улучшает перспективы восстановления мировой экономики, а строгое соблюдение странами ОПЕК+ условий сделки по сокращению добычи уравновешивает спрос и предложение на рынке.

При этом инвесторам добавляет осторожность тот факт, что восстановление рынка может побудить производителей, таких как Саудовская Аравия, ослабить сокращение добычи. Так считает и аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс. Он отметил, что снижение может частично объясняться ожиданиями того, что Саудовская Аравия "может ослабить собственное одностороннее сокращение добычи в феврале-марте, и что ОПЕК может дать сигнал о возобновлении добычи на мартовском совещании, учитывая резкое восстановление цен на нефть".

Согласно январским договоренностям, ряд стран согласился дополнительно сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. При этом в среду министр нефти Ирака отметил, что не ожидает продления добровольного сокращения нефти Саудовской Аравией после окончания двух месяцев.