В Азербайджане за январь 2021 г. суточная добыча нефти достигла 752 тыс. баррелей

БАКУ /Trend/ - В январе 2021 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 752 тысячи баррелей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

В заявлении указывается, что 593 тысячи баррелей из этого объема пришлись на сырую нефть, а 159 тысяч баррелей - на конденсат.

Согласно ”Декларации о сотрудничестве", при суточной добыче сырой нефти в октябре 2018 года в объеме 718 тысяч баррелей, Азербайджан в январе 2021 года должен был сохранить добычу сырой нефти в объеме 595 тысяч баррелей, сократив её производство на 123 тысячи баррелей в сутки.

Следует отметить, что соглашение ОПЕК+ от 12 апреля 2020 года предусматривает ежедневную добычу в общей сложности в объеме 7,7 миллионов ​​баррелей.

Согласно решению, принятому третьего декабря 2020 года на 12-м заседании министров стран ОПЕК+, ежедневная добыча сырой нефти за январь 2021 года странами ОПЕК+ составит 7,2 миллионов тонн. Азербайджан сократит добычу на 123 тысячи баррелей. Таким образом, в январе 2021 года предлагаемая суточная добыча нефти для Азербайджана определена на уровне 595 тысяч баррелей.

Пятого января 2021 года на 13-м заседании министров стран ОПЕК плюс было принято решение о продлении действующих квот на ежедневную добычу сырой нефти в феврале-марте. Согласно новому соглашению, сокращение суточной добычи сырой нефти странами ОПЕК плюс составит в феврале 7,125 миллионов, а в марте 7,050 миллионов баррелей в сутки. Обязательства Азербайджана в объеме 123 тысяч баррелей в январе этого года должны оставаться стабильными в феврале и марте.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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