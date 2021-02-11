«Южный газовый коридор» повысит надежность поставок и обеспечит диверсификацию источников - голландский эксперт

БАКУ/Trend/ - Явным положительным эффектом «Южного газового коридора» (ЮГК) является повышение надежности поставок и диверсификация источников.

Об этом сказал Trend совладелец голландской консалтинговой компании VEROCY, эксперт по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен.

«С реализацией этого проекта общая энергетическая безопасность внутри ЕС теоретически возрастает. Основными целями должны стать поставки дополнительных объемов природного газа на еще не охваченные рынки, особенно в Юго-Восточную Европу», – сказал эксперт.

«Перспективы расширения «Южного газового коридора» сохраняются даже в свете продолжающихся обсуждений Зеленого курса внутри ЕС», – добавил Виддерсховен.

Он отметил, что, хотя Брюссель поставил цель достичь нулевого баланса выбросов СО2, страны-члены все еще находятся на очень разных этапах энергетического перехода.

«Кроме того, из-за текущих проблем с возобновляемыми источниками энергии в энергосистеме Европы, а также в связи со сложностями их резервирования в сети, страны континента будут нуждаться в еще больших объёмах природного газа», – заключил эксперт.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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