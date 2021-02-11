К «Южному газовому коридору» в будущем возможно подключение новых получателей и экспортеров газа - SOCAR

БАКУ /Trend/ - Консультативный совет «Южного газового коридора» (ЮГК) с участием высокопоставленных представителей государств-партнеров ЮГК традиционно проводится каждый год в Азербайджане, что подчеркивает центральную роль страны в осуществлении этого грандиозного проекта.

Об этом сказал Trend в четверг заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Как известно, ЮГК и TAP числятся среди проектов стратегического характера ЕС. Газопроводы общей протяженностью уже 3500 км объединяют два континента и семь стран, а в будущем возможно подключение новых получателей и экспортеров газа к ЮГК посредством дополнительных интерконнекторов. Строительство одного такого интерконнектора - из Греции на территорию Болгарии уже близко к завершению и позволит увеличить объём газа, экспортируемого в эту страну», - сказал он.

Ахмедов отметил, что со времени проведения последнего заседания Консультативного совета произошли поистине судьбоносные события.

«Пандемия COVID-19 является причиной того, что сегодняшнее заседание проводится в онлайн-режиме. Однако пандемия и вызванная ею рецессия не смогли помешать завершению ЮГК в намеченный срок, и первые объёмы азербайджанского газа поступили в Европу в конце прошлого года. "Южный газовый коридор" теперь уже не только проект - это уже реальность. Но эта реальность имеет перспективы динамичного развития, поскольку пропускная мощность газопроводов может быть увеличена, возможно подключение других поставщиков и других получателей газа. Безусловно, мы заинтересованы как в транспорте нашего газа в Европу, так и в транспорте газа третьих сторон, потому что SOCAR является акционером во всех сегментах ЮГК и будет получать прибыль не только от сбыта азербайджанского газа, но и за транспортировку газа из других источников. Учитывая значимость ЮГК для энергетической безопасности Европы, вполне логичным было решение продолжить ежегодные встречи высокопоставленных представителей стран-участников в рамках Консультативного совета и после завершения проекта. Считаю, что эти заседания будут способствовать динамике развития и возможного расширения ЮГК в будущем», - заключил он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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