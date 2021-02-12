ЕС и Азербайджан поддерживают усилия по изучению возможности расширения «Южного газового коридора»

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, а также еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи выступили с совместным заявлением относительно «Южного газового коридора», сообщает в пятницу Trend.

"Седьмое министерское совещание Консультативного совета "Южного газового коридора", состоявшееся в Баку 11 февраля 2021 года посредством видеоконференции, отмечает стратегическое энергетическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом и приветствует завершение проекта "Южного газового коридора" и начало поставок газа из Азербайджана в Евросоюз. Это историческое достижение было основано на тесном сотрудничестве между правительствами, международными организациями, финансовыми кредитными организациями, операторами предприятий и транспортных систем, подрядными компаниями, сообществами и местными властями на протяжении всей цепочки создания стоимости длиной 3500 км.

Мы считаем "Южный газовый коридор" важной новой транспортной системой, которая обеспечивает безопасные, надежные и конкурентоспособные поставки газа с месторождения «Шах Дениз» Азербайджана в Европу. Он служит стратегической цели повышения энергетической безопасности европейских стран, дальнейшего облегчения интеграции европейского энергетического рынка и содействия операционному соединению газовых сетей в Южной и Центральной Европе.

Мы подчеркиваем фундаментальную роль правительства Азербайджанской Республики в его долгосрочном обязательстве по реализации "Южного газового коридора" для обеспечения диверсифицированных и стабильных поставок газа в Европу и получения сторонами выгод от более широкого экономического партнерства.

Мы поддерживаем усилия всех заинтересованных партнеров по изучению возможности расширения "Южного газового коридора" на новые энергетические рынки на основе технических, нормативных и коммерческих возможностей, включая Западные Балканы, по мере их перехода к безуглеродной энергетической системе»,- говорится в заявлении.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn