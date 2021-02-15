Цена нефти Brent превысила $63
Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла и достигла $63,43 за баррель.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на Oilprice.com, свидетельствуют данные торговой площадки на 03:28 (GMT+4).
В последний раз стоимость Brent находилась выше $63 за баррель в январе 2020 года.
Цена апрельского фьючерса на нефть марки WTI составила 60,65 доллара за баррель.
Лента новостей
В школах Грузии за две недели проведено обязательное тестирование 46 300 учителям и сотрудникам администрации
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в Instagram кадрами, связанными с поездкой на освобождённые от оккупации территории (ВИДЕО)
В Грузии планируется продлить срок обязательного ношения маски в открытом и закрытом общественном пространстве
ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы
Еще год назад в Мюнхене Президент Азербайджана предупредил Пашиняна на дипломатическом языке – депутат
Узбекистан и Китай провели переговоры по развитию сотрудничества между органами прокуратуры двух стран
В январе 2021 года капиталовложения в социально-экономическое развитие Азербайджана превысили 720 млн манатов
Грузия и Узбекистан будут работать над совместными инвестициями в транспортную и логистическую инфраструктуру