Цена нефти Brent превысила $63

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла и достигла $63,43 за баррель.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Oilprice.com, свидетельствуют данные торговой площадки на 03:28 (GMT+4).

В последний раз стоимость Brent находилась выше $63 за баррель в январе 2020 года.

Цена апрельского фьючерса на нефть марки WTI составила 60,65 доллара за баррель.