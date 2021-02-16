Более пятнадцати туркменских компаний примут участие в онлайн-выставке «Центральная Азия - Виртуальная EXPO (CAVEX)»

БАКУ /Trend/ - Представители Туркменистана принимают участие в онлайн-выставке «Центральная Азия - Виртуальная EXPO (CAVEX)», сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

В выставке примут участие 17 туркменских компаний и организаций. В частности, Туркменистан представляют 6 государственных структур, 11 частных компаний и индивидуальных предпринимателей.

Сообщается, что выставка представляет собой бизнес-мероприятие, которое проводится Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) при поддержке Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Целью мероприятия является развитие бизнеса, стимулирование торговли и инвестиций между Японией и странами Центральной Азии.

Отмечается, что в выставке Туркменистану посвящено 19 февраля. В рамках выставки состоится туркмено-японский вебинар, где стороны обсудят перспективы расширения торгово-инвестиционного сотрудничества.

Отмечается, что Узбекистану было посвящено 15 февраля, Казахстану – 16. Выставка продлится до 26 февраля 2021 года.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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