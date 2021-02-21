Гейтс считает, что к кризису в Техасе привела экономия на морозостойкости энергетики

Политика властей Техаса по экономии на системах морозостойкости в сфере энергетики привела в итоге к нынешнему бедственному положению в штате, подвергшемуся сильнейшей за 30 лет снежной бури. Такое мнение выразил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если быть точным, то Техас просто не был готов к таким низким температурам. <...> В основном проблема была в том, что газовые электростанции не были сделаны погодоустойчивыми. Это можно было бы реализовать, это стоит денег, но выбрали компромиссный вариант, который не сработал. Трагично, что это привело к гибели людей", - сказал он, подчеркнув, что в аналогичных условиях, например, станции на Аляске исправно функционируют.

Гейтс также отверг высказывания губернатора штата Грэгга Эббота о частичной проблеме с энергообеспечением из-за ненадежности электростанций возобновляемых источников. Основатель Microsoft считает, что поднимать такой вопрос будет иметь смысл только через несколько десятков лет. "Предположим, лет через 20, когда процент энергетики возобновляемых источников станет очень большим, тогда можно будет поднимать вопросы о ее надежности", - сказал он.

Большинство потребителей электроэнергии в Техасе к концу недели удалось вновь подключить к энергоснабжению, однако во многих домах, где несколько дней не было электричества, прорвало трубы, и теперь сотни тысяч жителей штата оказались без воды после сильнейшей за 30 лет снежной бури. Без электроэнергии сейчас остаются менее 60 тыс. жителей штата, однако еще в начале недели без света оказались несколько миллионов человек. С проблемами, связанными с водоснабжением, столкнулись около 14 млн жителей штата. Более 260 тыс. из них оказались без питьевой воды. Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям Техаса из-за последствий сильной снежной бури.