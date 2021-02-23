Цена нефти Brent превысила $66 впервые с января 2020 года
Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,56% и достигла $66,26 за баррель. Об этом, как передает Trend, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:33 (GMT+4).
В последний раз цена Brent превышала отметку $66 за баррель в январе 2020 года.
В то же время стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до $61,49 за баррель.
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