Цена нефти Brent превысила $66 впервые с января 2020 года

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,56% и достигла $66,26 за баррель. Об этом, как передает Trend, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:33 (GMT+4).

В последний раз цена Brent превышала отметку $66 за баррель в январе 2020 года.

В то же время стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до $61,49 за баррель.