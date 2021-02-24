В Азербайджане оказывается господдержка исследованиям внутреннего рынка

Энергетика 24 февраля 2021 14:37 (UTC+04:00)
В Азербайджане оказывается господдержка исследованиям внутреннего рынка

БАКУ /Trend/ - В 2020 году при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана было проведено семь исследований внутреннего рынка на основании обращений МСБ.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве, в 2021 году, помимо продолжения государственной поддержки исследований внутреннего рынка на основе заявок от МСБ, исследования внутреннего рынка также будут проводиться по инициативе Агентства. В настоящее время принимаются соответствующие меры для проведения исследования внутреннего рынка в сферах питания, сельского хозяйства, услуг, текстиля и других. Исследование внутреннего рынка, инициированное Агентством, в отличие от исследований рынка, проводимого на основе заявок от МСБ, предназначено для использования всеми предпринимателями, а не отдельными лицами, и результаты исследования будут размещены на веб-сайте Агентства, чтобы предприниматели смогли им воспользоваться (www.smb.gov.az).

Для проведения исследования внутреннего рынка субъекты МСБ могут обратиться в Агентство напрямую, заполнив соответствующую форму заявки (http://bit.ly/3keYxo9), или в электронном виде через [email protected]. Для подробной информации можно обратиться в колл-центр "131" и по телефону (012) 404 04 01.

Отметим, что государственная поддержка микро-, малых и средних предприятий для проведения исследования внутреннего рынка предоставляется с 2019 года, и ее оказывает Агентство по развитию малого и среднего бизнеса. В соответствии с утвержденными Президентом Азербайджана 29 мая 2019 года "Правилами оказания государственной поддержки исследований внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособного производства субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства", финансируется государством 80% стоимости каждого исследования внутреннего рынка, проводимого на основании заявки субъекта микробизнеса и 50% стоимости исследования, проводимого по запросу субъекта малого бизнеса. В целом размер финансовой поддержки на проведение одного исследования внутреннего рынка составляет до 20 тысяч манатов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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