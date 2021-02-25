Прибыль Petrobras сократилась на 82% за год в условиях пандемии

Чистая прибыль бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras в 2020 году составила 7,1 млрд реалов (около $1,3 млрд). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба госпредприятия.

Данный показатель стал на 82% меньше финансового результата компании в 2019 году, когда Petrobras получила около $9,2 млрд чистой прибыли, реализовав масштабную программу продажи непрофильных активов. Такое падение доходов компания объясняет падением цены на нефть марки Brent на 35% и меньшим объемом выручки от реализации дочерних структур и падением курса национальной валюты на 31%.

Чистая долговая нагрузка компании при этом к концу года сократилась на $15,7 млрд (до $63,1 млрд), подчеркнул в письме к акционерам готовящийся покинуть свой пост президент Petrobras Роберту Кастеллу Бранку. На этом фоне принято решение о выплате акционерам дивидендов на сумму 10,3 млрд реалов (около $1,9 млрд) - по 0,78 реала на акцию.

В прошлом году добыча компанией углеводородов продолжила рост, зафиксировав рекордные 2,84 млн баррелей нефтяного эквивалента в день (из которых на нефть пришлось 2,28 млн баррелей), "в то время как большая часть <...> глобальных конкурентов сократила добычу", говорится в отчете. Две трети добычи Petrobras приходится на глубоководные шельфовые месторождения в подсолевом слое со средней себестоимостью добычи барреля около $2,5.