Казахстан намерен принять второе заседание министров энергетики стран Тюркского совета

Казахстан намерен принять второе заседание министров энергетики стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), передает Trend со ссылкой на Казахское телеграфное агентство KazTAG.

«Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев проинформировал коллег о готовности провести второе заседание министров энергетической отрасли Тюркского совета в 2022 году в Казахстане», - сообщили в пресс-службе минэнерго РК по итогам первого заседания министров энергетики стран Тюркского совета.

Как уточнили в казахстанском ведомстве, министры энергетики стран Тюркского совета намерены активизировать взаимодействие в сфере нефти и газа, электроэнергии, возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также нефтегазохимии, включаю разработку маршрутов транспортировки продукции, производимой в странах-участницах организации.

Участие в заседании приняли министры энергетики Азербайджана, Казахстана и Турции, заместители и представители энергетических ведомств Кыргызстана и Узбекистана, а также посол по особым поручения по вопросам энергетики и климата министерства иностранных дел Венгрии в качестве страны-наблюдателя в совете.

«Стороны договорились проработать международные каналы поставок нефтегазохимической продукции, производимой в государствах-членах. Таким образом, к налаженному сотрудничеству стран-членов Тюркского совета в таких областях, как экономика, торговля, здравоохранение, образование и туризм, добавится механизм взаимодействия в сфере энергетики. Главы минэнерго стран Совета также обсудили создание благоприятной инвестиционной среды для развития возобновляемых источников энергии. Кроме этого, между странами планируется обмен опытом в области энергоэффективности и передовых энергетических технологий», - сказано в сообщении минэнерго Казахстана.