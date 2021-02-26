Турция потребует скидку на природный газ из России

Энергетика 26 февраля 2021 10:04 (UTC+04:00)
Турция потребует скидку на природный газ из России
Казахстан увеличит количество авиарейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину
Казахстан увеличит количество авиарейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину
Узбекско-корейское АО объявило тендер на транспортные услуги
Узбекско-корейское АО объявило тендер на транспортные услуги
Казахстан намерен принять второе заседание министров энергетики стран Тюркского совета
Казахстан намерен принять второе заседание министров энергетики стран Тюркского совета
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Президент Ильхам Алиев: Мы показали, что азербайджанский народ - это народ-победитель Политика 25 февраля 23:10
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Президент Ильхам Алиев: Если кто-то живет реваншистскими мыслями, то увидит вот этот кулак Политика 25 февраля 23:03
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Президент Ильхам Алиев: В Армении близким людей, погибших в войне, не то что дома, даже хижины не предоставляют Политика 25 февраля 22:41
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