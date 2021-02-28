Таджикистан может экспортировать более 3 млрд. кВт/ч электроэнергии

Таджикистан планирует экспортировать более 3 млрд. кВт/ч электроэнергии в соседние страны в текущем году, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По данным энергокомпаний РТ, есть договоренность с Афганистаном и Узбекистаном об объемах поставок электроэнергии на текущий год. Однако, все зависит от притока воды на реке Вахш, где расположены основные генерирующие энергетические мощности страны.

«При наличии ресурсов можно экспортировать свыше 3 млрд. кВт/ч электроэнергии в соседние страны. Планируются поставки значительного объема электроэнергии в летний сезон. В Узбекистан планируется экспортировать электроэнергию в объеме 1,5 млрд. кВт/ч. Также объемы поставок увеличатся и для Афганистана», – отметили в ведомстве.

В прошлом году всего было экспортировано 1 млрд. 536,8 млн. кВт/ч электроэнергии на сумму более $55,4млн. Этот показатель почти на 1,4 млрд. кВт/ч электроэнергии меньше показателя 2019 года.

В энергосекторе отмечают, что стоимость каждого киловатта энергии для Афганистана в прошлом году составляла 4,5 цента. В этом году этот показатель увеличится на 3%. Однако, стоимость экспортной цены на электроэнергию для Узбекистана не раскрывается. Ранее сообщалось, что в предыдущие годы электроэнергия поставлялась в Узбекистан по цене 2 американских цента за один киловатт.