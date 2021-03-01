GGF планирует проекты в области энергоэффективности в Грузии

БАКУ / Trend / - Солнечная энергия станет значительной частью финансирования "Зеленого фонда для роста" (Green for Growth Fund, GGF), которое в ближайшем будущем будет предоставлено Грузии.

Об этом Trend сообщили в GGF.

"GGF в настоящее время завершает рассмотрение двух проектов в Грузии: один для поддержки производства солнечных панелей на местном рынке, а другой для установки солнечных фотоэлектрических систем на крыше нового здания",- сказал источник.

В дополнение к этому, GGF имеет более широкий подход к зеленому финансированию, который также включает энергоэффективность и эффективность использования ресурсов в домашних хозяйствах и предприятиях.

"Мы считаем, что увеличение количества проектов в области энергоэффективности и ресурсоэффективности в Грузии будет иметь важное значение в определенных секторах, таких как строительство", - отметили в GGF.

Green for Growth Fund - это инвестиционный фонд воздействия, который смягчает последствия изменения климата и способствует устойчивому экономическому росту, в первую очередь путем инвестирования в меры, снижающие потребление энергии, использование ресурсов и выбросы CO2.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)