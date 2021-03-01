Через терминал Джейхан с начала года отгружено свыше 33 млн баррелей нефти с АЧГ
Лента новостей
Агентство по развитию МСБ Азербайджана в 2020 г. расширило доступ субъектам предпринимательства к финансовому рынку
В этом году получат жилье все семьи шехидов и инвалидов войны в Баку, Сумгайыте и на Абшероне - министр
В ближайшие годы семьям шехидов и инвалидам войны будут предоставлены 11 тыс. квартир - Сахиль Бабаев
Сообщения о проблемах в платежной системе смарт-карт не соответствуют действительности – ОАО «Азеришыг»