Цена нефти Brent опустилась ниже $63 за баррель впервые с 22 февраля

Энергетика 2 марта 2021 07:13 (UTC+04:00)
Цена нефти Brent опустилась ниже $63 за баррель впервые с 22 февраля

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 1,11%, до $62,98 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 04:25 мск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена Brent находилась ниже $63 за баррель 22 февраля 2021 года.

По данным на 04:33 мск, нефть Brent торговалась на уровне $62,89 за баррель (-1,26%). В то же время стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI упала до $59,68 (-1,22%).

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