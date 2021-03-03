Экспорт иранского газа вырос на 100% за последние 8 лет

Экспорт иранского газа за последние 8 лет с 9 млрд куб. м в 2013 году увеличившись до 18 млрд куб. м в год, вырос на 100%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил гендиркетор Национальной газовой компании Ирана Хасан Монтазер Торбати во вторник.

По его словам, Иран и Турция провели предварительные переговоры для продления контракта на экспорт газа.

Говоря о последней ситуации с экспортом газа в Пакистан, он отметил: «У нас контракт на экспорт газа в Пакистан, но наш договор пока не выполнен, так как Пакистан должен был строить газопровод на своей территории».

Иранский чиновник назвал главной причиной невыполнения экспорта иранского газа в Европу санкции, политическую атмосферу и международные отношения против Ирана. «Импорт газа из Ирана – преимущество для Европы. Иран является вторым по величине обладателем газовых запасов в мире, и Европа может рассматривать Иран как стабильный и надежный поставщик газа».