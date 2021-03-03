Мониторинг ОПЕК+ обсудит рост добычи нефти в апреле в условиях дефицита

Министры стран ОПЕК+ сегодня соберутся в онлайн-формате в узком составе для обсуждения вариантов действий на рынке нефти в апреле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главной задачей министров мониторингового комитета, в который входит восемь стран из 23, участвующих в соглашении, станет поиск оптимального варианта действий в обсуждаемый период, который будет предложен на большой министерской встрече, намеченной на 4 марта.