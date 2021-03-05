ВБ и IFC реализуют 2 проекта техпомощи в энергетическом секторе Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Всемирный банк (ВБ) совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в состав Группы Всемирного банка, приступает к реализации двух проектов технической помощи в сотрудничестве с министерством энергетики Азербайджана.

Об этом сказала Trend региональный менеджер Всемирного банка по Южному Кавказу Сара Майкл.

Она пояснила, что это сотрудничество сосредоточено на реформах энергетического сектора и рыночного перехода, а также на программе развития морской ветроэнергетики.

"Что касается морского ветра, Банк предоставит правительству сбалансированный и стратегический анализ роли, которую морской ветер может сыграть в удовлетворении будущего спроса на электроэнергию и целей устойчивого развития в Азербайджане. Это исследование должно представить различные варианты путей развития отрасли и рекомендуемые варианты будущей деятельности, основанные на передовой отраслевой практике, которые могут помочь в формулировании политики, планировании и разработке портфеля проектов, пригодных для финансирования", - отметила она.

По словам Сары Майкл, в отношении рыночной реформы Банк будет поддерживать правительство в определении ключевых элементов, необходимых для развития и введения в действие хорошо функционирующего оптового и розничного рынка электроэнергии в Азербайджане, включая создание прозрачной и предсказуемой коммерческой и нормативной базы и энергетической биржи, которая будет способствовать торговле электроэнергией на конкурентном национальном и региональном рынках.

"Мы высоко оцениваем усилия Азербайджана по более широкому использованию возобновляемых источников энергии и, в более широком смысле, акцентирование внимания на зеленой экономике в его планах развития", - добавила она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn