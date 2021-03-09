ЕС осуществляет несколько проектов по усилению использования возобновляемых источников энергии в Грузии

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) уже реализует несколько проектов, направленных на усиление использования возобновляемых источников энергии в Грузии, сообщили Trend в Делегации ЕС в Грузии.

"ЕС работает над законодательной базой, чтобы сделать инвестиции в возобновляемые источники энергии более привлекательными и максимально интегрированными в общую энергетическую систему Грузии", - отметили в ЕС.

Согласно источнику, ЕС софинансирует реабилитацию некоторых из самых важных гидроэлектростанций в стране, чтобы сделать их более эффективными и устойчивыми. Кроме того, ЕС поддерживает укрепление инфраструктуры передачи электроэнергии, которая необходима для интеграции новых возобновляемых источников энергии.

"Мы поддержали установку ветряной электростанции в стране", - отметили в представительстве ЕС.

Наконец, помимо возобновляемых источников энергии, значительная поддержка сосредоточена на взаимосвязанном вопросе энергоэффективности, заявили в Делегации ЕС.

"ЕС поддерживал и будет поддерживать реконструкцию сотен общественных зданий по всей стране, чтобы сделать их более энергоэффективными, улучшить условия жизни и работы и внести свой вклад в снижение энергозатрат граждан", - добавил источник.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)