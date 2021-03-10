Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются на данных Американского института нефти (API) об очередном значительном росте запасов сырья в стране. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,8 процента - до 66,98 доллара, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,66 процента - до 63,59 доллара за баррель.

Согласно данным API, за неделю (по 5 марта) коммерческие запасы нефти в США выросли на 12,8 миллиона баррелей. Это может быть третья неделя роста запасов подряд, причем неделей ранее они увеличились максимальными темпами за всю историю наблюдений - на 21,6 миллиона баррелей.

Укрепление доллара также оказывает давление на котировки нефти. Дорогой доллар делает сырьевые товары, включая нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,23 процента - до 92,17 пункта. Показатель закрепился выше 92 пунктов, обновив максимум с конца ноября.

"Ожидается, что спрос будет улучшаться, а добыча продолжит падать, но некоторые ощущают бремя массивного ралли. Рынок смешанный", - прокомментировал агентству Bloomberg аналитик по сырьевому рынку Samsung Futures Inc. Ким Квангра (Kim Kwangrae).

Котировки нефти демонстрируют ежемесячный рост с ноября - тогда стоимость сырья подскочила примерно на четверть на "вакцинном" оптимизме. В начале ноября нефть стоила примерно 35-37 долларов за баррель. В дальнейшем ее поддерживали надежды на восстановление экономики и спроса, а также усилия ОПЕК+ по снижению добычи.