Более 70% доходов SOFAZ пришлось на продажу нефти и газа
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Ветераны Отечественной войны Азербайджана обеспечиваются высокотехнологичными средствами для передвижения (ФОТО)
Загрязнение токсичными отходами с территории Армении привело к гибели рыб в реке в Зангиланском районе
«Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продаётся в даркнете в среднем за 500 долларов
Казахстан приветствует решение Туркменистана стать наблюдателем в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Спикер парламента Азербайджана встретилась с делегацией Великого национального собрания Турции (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Во время войны пресса, все общественные структуры Турции оказали Азербайджану огромную поддержку
Президент Ильхам Алиев: Дни войны еще раз показали, насколько народы Турции и Азербайджана привязаны друг к другу
Израильские врачи завершили обследование и лечение ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)