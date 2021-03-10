Диверсификация газовых поставок в Европу невозможна без азербайджанского газа - Петер Сиярто

БАКУ /Trend/ - В первые месяцы пандемии Турция оказала помощь Венгрии, поставив ей медицинские маски. Поддержку Венгрии также оказали Азербайджан и Казахстан.

Об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, сообщает в среду Trend.

Глава ведомства сообщил, что самолеты, летящие из Китая в Венгрию, использовали воздушное пространство Азербайджана.

"Друг познается в беде, и мы стали этому свидетелями", - сказал Сиярто.

Он добавил, что в Будапеште создан офис Тюркского совета.

"Венгрия заинтересована в сотрудничестве со странами-участницами Тюркского совета. Мы также заинтересованы в открытии совместной торговой палаты, инвестиционного фонда и Тюркской академии. Венгрия представлена в Генассамблее Тюркского совета. Она готова участвовать в налаживании сотрудничества между Европарламентом и Тюркским советом. Переговоры между ЕС и Азербайджаном вступили в последнюю фазу. Диверсификация газовых поставок в Европу невозможна без азербайджанского газа", - отметил Сиярто.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)