Газ в Европе за первую декаду марта подорожал на 10%
Цена газа на главном спотовом хабе Европы - нидерландском TTF - выросла до $220 за тысячу кубометров с поставкой в четверг с минимума за 2021 год в $198 в последние дни февраля, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $234 за тысячу кубометров.
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