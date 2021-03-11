Газ в Европе за первую декаду марта подорожал на 10%

Цена газа на главном спотовом хабе Европы - нидерландском TTF - выросла до $220 за тысячу кубометров с поставкой в четверг с минимума за 2021 год в $198 в последние дни февраля, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $234 за тысячу кубометров.