OMV Petrom перечислит значительные средства в госбюджет Грузии
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Состоялась презентация книги Намика Алиева «Day.az: встретимся в Карабахе», посвященная памяти Эльхана Алескерова (ФОТО)
Потерявший обе ноги ветеран Отечественной войны Азербайджана обеспечен высокотехнологичными протезами (ВИДЕО)
При оргподдержке посольства в Баку состоялся совместный онлайн-концерт по случаю 30-летия Независимости Туркменистана
Россия отмечает конструктивный настрой Азербайджана и Армении в рамках трехсторонней рабочей группы по Карабаху
Оперативно-тактические учения ВС Азербайджана не создают рисков для стабильности в регионе - МИД России
Бакинская высшая школа нефти продолжает проводить ориентационную программу для студентов первокурсников (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новопостроенной «Н-ской» воинской части Внутренних войск (ФОТО/ВИДЕО)
Установка новых станций привела к росту числа абонентов сети 4G в регионах Азербайджана - Nar (ФОТО)