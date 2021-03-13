Туркменистан увеличил экспорт автомобильного бензина ECO-93
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Главы медиа и НПО, блогеры и общественные активисты ознакомились с операциями по разминированию в Агдаме - Trend TV
В Азербайджане в опросе на тему возвращения в Карабах приняли участие 30 тыс вынужденных переселенцев
Азербайджан закупал современное вооружение, а в Армении преобладали шапкозакидательские настроения – российское издание
В Азербайджане обеспечена занятость около 3 700 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны
Разминирование освобожденных территорий Азербайджана представляет чрезвычайную важность - спецпредставитель ЕС
МККК продолжит работу по выяснению судеб пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта
«Встретимся в Карабахе» - на платформе Baku Network состоялась международная конференция с участием экспертов из Грузии, России, Литвы, Молдовы, Австрии (ВИДЕО)