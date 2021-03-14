Грузия успешно выполняет свои обязательства в рамках Энергетического сообщества

БАКУ / Trend / - Грузия демонстрирует быстрый прогресс в выполнении своих обязательств в рамках Энергетического сообщества с момента своего присоединения в 2017 году.

Об этом сообщили Trend в фонде Green for Growth Fund (GGF).

"Создавая благоприятную среду для "зеленых" инвестиций, Грузия продемонстрировала твердую приверженность переходу на чистую энергию", - сказал источник.

"В настоящее время GGF имеет 7 партнерских организаций в Грузии с непогашенной суммой инвестиций, в среднем 8,1 миллионов евро на одно партнерское учреждение. С момента создания Фонд предоставил суб-займы на сумму более 100 миллионов евро для зеленых инвестиций в стране, сократив более 50 тысяч тонн выбросов углерода в год",- отметили в GGF.

Согласно источнику, многие из этих политических и регуляторных усилий напрямую отвечают за стимулирование зеленых инвестиций, и Фонд считает, что эта тенденция сохраняется, поскольку страна продолжает законодательно вводить эти программы в действие.

"Кроме того, отрадно видеть участие Национального банка Грузии в качестве члена Сети устойчивого банковского обслуживания и его усилия по разработке таксономии зеленого финансирования. Это дает финансовому сектору четкие сигналы и общий способ описания и понимания того, что он достигает", - отметили в GGF.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)