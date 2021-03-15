Нефть дорожает на статистике из Китая

Мировые цены на нефть в понедельник утром уверенно растут на оптимизме инвесторов вокруг восстановления экономики и улучшения спроса на топливо, усилившегося после выхода макростатистики по КНР. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,72%, до 69,72 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,84%, до 66,16 доллара за баррель.

Инвесторы с оптимизмом смотрят на восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Так, участники торгов обратили внимание на новые экономические данные из Китая, который является вторым по величине потребителем нефти в мире.

Промышленное производство КНР в феврале в годовом выражении выросло на 35,1% после роста на 7,3% месяцем ранее. Рост превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших увеличение показателя на 30%. В то же время рост розничных продаж в КНР в феврале составил до 33,78% в годовом выражении после снижения на 4,78% в январе.

Цены на нефть также подкрепляются улучшающимися перспективами восстановления спроса. "И снова значительно улучшившаяся картина спроса наряду с сокращением предложения, особенно со стороны ОПЕК+, заставляет цены двигаться вверх", — цитирует агентство Блумберг старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy). По словам МакКарти, большое количество макроданных на этой неделе, в том числе по Китаю, могут предоставить первичные свидетельства восстановления экономики.