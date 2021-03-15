«КазМунайГаз» о возможности пересмотра бюджета в связи с изменением цен на нефть

БАКУ /Trend/ - «КазМунайГаз» не планирует пересматривать бюджет в связи с изменением цен на нефть.

Об этом в ходе брифинга сказал заместитель председателя правления по экономике и финансам компании Даурен Карабаев, передает Trend в понедельник со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Текущий бюджет на 2021 год основан на цене в 40 долларов США за баррель. Однако мы в настоящий момент пересматривать бюджет не планируем. Это связано с тем, что пока нет ясности, какая может быть средняя цена по году. Мы не исключаем, что цена на нефть может снизиться», - сказал Карабаев.

Кроме того, по его словам, когда формировался бюджет на 2021 год, еще не было ясности по ограничениям на добычу в рамках соглашения ОПЕК+.

«Поэтому мы заложили добычу на уровне больше, чем мы достигли в 2020 году, соответственно, план по добыче может быть ниже. В то же время мы не исключаем пересмотра бюджетов отдельных наших дочерних организаций в связи с тем, что изменения в уровне добычи несут за собой изменения в производственной программе», - добавил Даурен Карабаев.