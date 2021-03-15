НПЗ STAR SOCAR присоединился к сети Global Lighthouse Network ВЭФ

БАКУ /Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции присоединился к Global Lighthouse Network Всемирного экономического форума (ВЭФ), передает в понедельник Trend со ссылкой на SOCAR.

STAR, который стремится стать одним из самых цифровых нефтеперерабатывающих заводов в мире, еще на стадии строительства инвестировал более 70 миллионов долларов в технологическое оборудование. В результате НПЗ присоединился к Global Lighthouse Network ВЭФ, которая объединяет лучшие компании с точки зрения использования технологий Индустрии 4.0 в производстве.

НПЗ STAR - единственная компания в Турции и первый нефтеперерабатывающий завод, присоединившийся в 2021 году к этой лиге.

Напомним, что нефтеперерабатывающий завод STAR инвестиционной стоимостью 6,3 миллиарда долларов был введен в эксплуатацию в октябре 2018 года. Около 3,3 миллиарда долларов из стоимости проекта были покрыты за счет кредитов. Ожидается, что общий объем инвестиций в НПЗ составит семь миллиардов долларов.

Мощность переработки НПЗ STAR составляет примерно 10 миллионов тонн в год. НПЗ удовлетворяет около 25 процентов спроса Турции на нефтепродукты. Он способен перерабатывать 214 тысяч баррелей сырой нефти в сутки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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