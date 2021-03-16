ОАО "Азеришиг" реконструирует инфраструктуру в ряде сел Агдамского района

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Азеришиг" в Карабахе" стартовали работы по реконструкции в восьми селах Агдамского района.

Как сообщили во вторник Trend в ОАО "Азеришиг", во время Отечественной войны, когда эти села попали под обстрел армянской армии, их электрическая инфраструктура получила серьезные повреждения. Выпущенные врагом снаряды привели в негодность ЛЭП.

На первом этапе здесь полностью обновляются линии электропередачи, в том числе опоры, трансформаторные подстанции и электросчетчики в трех селах.

Ожидается, что через месяц работы будут завершены в селах Гаджимамедли, Мамедбагирли и Афатлы, где проживают около 1 200 абонентов. Электроэнергия в эти населенные пункты подается от недавно построенной подстанции "Афатлы" напряжением 35/10 киловольт.

Отметим, что в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева, обеспечено электроснабжение зданий особого государственного значения, расположенных на освобожденных территориях Джебраильского, Шушинского, Лачинского, Губадлинского, Зангиланского и Агдамского районов. Продолжается строительство новой ЛЭП напряжением 35 киловольт из Тертера в поселок Суговушан.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)