Цена нефти Brent опустилась ниже $67

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила снижение до 2% и опустилась ниже $67 за баррель, до $66,96.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 21:23 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена Brent была ниже $67 за баррель 10 марта 2021 года.