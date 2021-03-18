Сенат Казахстана одобрил ратификацию соглашения ЕАЭС об акцизах на табачную продукцию

Депутаты Сената Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза», сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

«Проектом Соглашения предусматривается применение с 2024 года индикативной ставки и диапазонов отклонений от нее; наделение Совета ЕЭК полномочиями по утверждению индикативных ставок акцизов, и их изменению при наличии обоснованной экономической целесообразности», - сказал на заседании Сената министр национальной экономики РК Асет Иргалиев.

При этом сближение ставок акцизов будет осуществляться с 2024 года. Каждые пять лет будет устанавливаться единая индикативная ставка и диапазон отклонения от нее.

Как сообщил министр нацэкономики, индикативная ставка в отношении сигарет в 2024 году установлена в национальной валюте в размере эквивалентном 35 евро за 1000 штук. Фактические ставки акцизов на сигареты могут отклоняться в 2024 году от индикативной ставки, не более чем на 20 процентов в меньшую и большую стороны.

«Проект закона обеспечит дополнительные поступления в бюджет за счет повышения ставки акцизов на табачную продукцию. Соглашение позволит обеспечить единую практику применения в области обложения акцизами табачной продукции на территории государств – членов Евразийского экономического союза», - заключил Асет Иргалиев.