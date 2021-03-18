Цены на нефть снижаются после данных о росте запасов в США

Энергетика 18 марта 2021 09:24 (UTC+04:00)
Цены на нефть снижаются после данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, увеличивая потери после выхода данных об очередном росте запасов этого сырья в США, опубликованных накануне. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.10 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,65%, до 67,56 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до 64,21 доллара за баррель.

Давление на нефтяные цены в четверг продолжает оказывать очередной рост запасов в США, которые являются крупнейшим потребителем этого сырья в мире. Официальные данные, опубликованные в среду, показали, что запасы за минувшую неделю выросли на 2,4 миллиона баррелей, до 500,8 миллиона баррелей. При этом отметку в 500 миллионов показатель превысил впервые с начала декабря.

Инвесторов также продолжает беспокоить ситуация с коронавирусом, и его влиянием на спрос. Ряд европейских стран уже прекратили использование вакцины AstraZeneca против COVID-19 из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов. Тем временем в Германии наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. Италия планирует усилить карантинные меры на Пасху, а Франция вводит более жесткие ограничения.

При этом аналитики отмечают, что в долгосрочной перспективе рынки оптимистично настроены, поэтому сейчас цены на нефть будут находиться в узком диапазоне, периодически переходя от роста к снижению.

"На данный момент нефть может торговаться в определенном диапазоне. Хотя рост запасов сырой нефти в США, вероятно, испортил настроения в краткосрочной перспективе, учитывая темпы глобальной вакцинации и восстановления экономики, мы сохраняем оптимизм в отношении энергетического комплекса", — прокомментировал агентству Блумберг экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).

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