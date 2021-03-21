Чистая прибыль Saudi Aramco в 2020 году сократилась почти вдвое

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в 2020 году составила $49 млрд против $88,2 млрд годом ранее, следует из сообщения компании. Таким образом, снижение составило 1,8 раза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Компания отмечает, что 2020 год стал одним из самых сложных в ее истории из-за последствий пандемии. Несмотря на это, Saudi Aramco направила на дивиденды акционерам $75 млрд в 2020 году.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за отчетный период составил $49,1 млрд, снизившись в 1,6 раза год к году. Объем капитальных затрат (CAPEX) компании после оптимизации составил $27 млрд. При этом в 2021 году компания планирует увеличить его до $35 млрд.