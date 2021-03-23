Литва поддерживает субсидирование проектов возобновляемой энергии в Грузии

БАКУ / Trend / - Многочисленные литовские организации приняли участие в деятельности по развитию сотрудничества с Грузией.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Литовской Республики.

"В 2019 году на развитие сотрудничества с Грузией было выделено более 0,5 миллиона евро", - сказали в министерстве.

Согласно источнику, большая часть поддержки была предоставлена ​​Министерством окружающей среды Литвы для субсидирования проектов по возобновляемой энергии в Грузии.

"Литва поддерживает Грузию, укрепляя ее административный и институциональный потенциал для реализации реформ, связанных с Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией, обмениваясь опытом, предоставляя обучение и юридические консультации", - добавили в министерстве.

Как отметили в министерстве, Литва стремится к двустороннему сотрудничеству, чтобы способствовать укреплению демократии и гражданского общества, продвигая европейскую и евроатлантическую интеграцию и содействуя социальной и экономической деятельности.

Грузию и Литву связывают тесные дружеские и партнерские отношения во всех сферах сотрудничества.

Около 20 международных договоров, подписанных между странами, служат правовой основой для плодотворного сотрудничества в сферах экономики, культуры, образования, спорта и по делам молодежи, сельского хозяйства, здравоохранения и других. Тесное сотрудничество продолжается в рамках международных организаций.

Активное межпарламентское сотрудничество между Грузией и Литвой в равной мере способствует двусторонним отношениям.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)