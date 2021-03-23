Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила снижение до 6% и опустилась ниже $61 за баррель, до $60,72, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:49 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена Brent была ниже 61 доллара за баррель 12 февраля 2021 года.