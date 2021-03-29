Азербайджан экспортировал в Хорватию более 187 тыс. тонн сырой нефти
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В Азербайджане предпринимателей стимулируют к производству продукции с высокой добавленной стоимостью
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