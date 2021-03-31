Мониторинг ОПЕК+ сегодня обсудит сценарии действий на неперегретом рынке нефти
Министры мониторингового комитета ОПЕК+ соберутся сегодня на очередную онлайн-встречу накануне 1 апреля, чтобы обсудить наилучшие сценарии поведения на рынке нефти на период мая и июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На заседании предстоит обсудить, сколько нефти будут производить в мае и июне, чтобы не допустить переизбытка предложения.
Профицита, который сложился на рынке в результате обвала спроса в 2020 году, в ОПЕК+ боятся больше всего. Благодаря ему цена нефти Brent опускалась ниже $20 за баррель впервые за 20 с лишним лет, а нефть WTI и вовсе падала до отрицательных отметок впервые в истории. Поэтому с мая прошлого года страны соглашения сокращают добычу в беспрецедентных объемах.
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