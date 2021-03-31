Строительство СЭС мощностью 10 МВт завершено в Кызылординской области Казахстана

Завершилось строительство солнечной электростанции мощностью 10 МВт в Жанакорганском районе Кызылординской области, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Проект реализован ТОО «Хек-Кт», дочернее предприятие российской компании «Хевел».

На СЭС установлены высокоэффективные солнечные модули с системой слежения за солнцем. Данная система позволяет увеличить выработку электроэнергии в среднем на 20-25% в сравнении со статическим способом расположения фотоэлектрической системы.

Во время строительства СЭС было задействовано около 100 человек, на проекте создано 10 постоянных рабочих мест.

В 2020 году ГК «Хевел» построила в Казахстане СЭС «Капшагай» (3 МВт) и СЭС «Сарыбулак» (4,95 МВт) в Алматинской области.

В первом квартале 2021 года компания «Хевел» ввела в эксплуатацию СЭС «Шымкент» в городе Шымкент (20 МВт), СЭС «Кентау» в Туркестанской области (50 МВт) и СЭС «Жанакорган» в Кызылординской области (10 МВт).

До конца апреля инвестор планирует ввести в эксплуатацию СЭС Шоктас (50 МВт) и СЭС Кушата (10 МВт) в Туркестанской области. На объектах завершены основные работы, идет процесс пуско-наладочных работ.

Таким образом, совокупная мощность проектов ГК «Хевел» на юге Казахстана достигнет 148 МВт. Всего, по состоянию на октябрь 2020 года, общий объем проектов группы в Казахстане составляет 248 МВт.

Группа компаний «Хевел» основана в 2009 г., является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.