Мониторинговый комитет ОПЕК+ вновь перенес заседание

Энергетика 31 марта 2021 17:24 (UTC+04:00)
Мониторинговый комитет ОПЕК+ вновь перенес заседание

Встреча министров комитета по мониторингу исполнения соглашения ОПЕК+, работой которого руководят Россия и Саудовская Аравия, состоится сегодня в 18:00. Как передает Trend, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

Ранее время заседания уже переносилось с 15:00 на 17:30. Причиной переноса, по словам собеседника агентства, стали "затянувшиеся консультации" некоторых стран Ближнего Востока.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ соберутся в среду на очередную онлайн-встречу накануне 1 апреля, чтобы обсудить наилучшие сценарии поведения на рынке нефти на период мая и июня. Стоимость нефти Brent в преддверии встречи стабильно держится на максимумах - инвесторы ждут, что нефтеэкспортеры не станут увеличивать добычу и в этот раз, стремясь поддержать восстановление цен.

По данным источников агентства Reuters, ОПЕК+ может и в этот раз склониться к сохранению уровней добычи, отказавшись от планов по ее восстановлению.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Карабахе появятся люксовые отели - Ассоциация отелей Азербайджана
В Карабахе появятся люксовые отели - Ассоциация отелей Азербайджана
Власти Египта заявили, что 2020 год стал критическим для туризма страны
Власти Египта заявили, что 2020 год стал критическим для туризма страны
Вакцинация позволит гражданам Азербайджана беспрепятственно посетить многие страны - эксперт
Вакцинация позволит гражданам Азербайджана беспрепятственно посетить многие страны - эксперт
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны Турция 18:04
ВБ готов оказать поддержку Азербайджану в реализации экономических реформ - региональный директор Финансы 18:01
В городе Шуше почтили память жертв геноцида азербайджанцев 31 марта 1918 года (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 17:41
В азербайджанских вузах будут преподавать новую специальность Общество 17:35
В России могут ввести норматив достаточности капитала для брокеров с 1 октября Россия 17:35
Во внешней торговле Азербайджана за 2020 г. отмечен профицит Бизнес 17:33
Регулятор ЕС: Связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов не доказана, но возможна Европа 17:32
Мониторинговый комитет ОПЕК+ вновь перенес заседание Энергетика 17:24
Цифровая среда обитания Туркменистана: оптимизация управления городским хозяйством (ФОТО) ИКТ 17:19
Азербайджанская продукция представлена на международной выставке в Москве (ФОТО) Экономика 17:17
Резервы Госнефтефонда помогут предотвратить экономические риски Азербайджана - ВБ Финансы 17:09
Министр культуры Азербайджана назвал срок завершения реконструкции мавзолея Вагифа в Шуше Азербайджан 17:03
В балансе текущих операций Азербайджана за 2020 г. зафиксирован дефицит Финансы 16:57
В результате геноцида 31 марта 1918 года были убиты десятки тысяч азербайджанцев - - депутат Политика 16:55
Президент Ильхам Алиев выступил на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств Политика 16:50
В Азербайджане в центрах DOST семьям шехидов и ветеранам будут оказываться различные услуги Азербайджан 16:50
Министерство энергетики Казахстана и ЕБРР подписали меморандум о сотрудничестве Энергетика 16:35
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию более чем на 18% Энергетика 16:35
Вакцина BioNTech и Pfizer в 100% случаев эффективна для возрастной группы от 12 до 15 лет США 16:24
В Агдаме заново отстраивается разрушенный при обстреле дом ветерана Отечественной войны – репортаж Trend TV Общество 16:19
Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Шушу после праздника Рамазан Политика 16:17
В Египте началось расследование аварии судна в Суэце Арабские страны 16:07
Вспоминая крутые ущелья в Шуше… - в Союзе композиторов почтили память жертв геноцида 1918 года Социум 16:05
На трассе "Формулы 1" в Баку начнут устанавливать бетонные блоки Общество 16:04
На освобожденных землях Азербайджана обезврежено сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов - Агентство Общество 15:57
Новая экосистема Азербайджана расширит инвестиционные возможности в местные стартап-проекты ИКТ 15:46
Узбекистан за два месяца импортировал легковых автомобилей на сумму 17,5 млн. долларов США Узбекистан 15:46
В Азербайджане выявлено 2237 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 787 человек Общество 15:45
Обнародованы доходы товарно-сырьевой биржи Узбекистана за 2020 год Узбекистан 15:45
В Азербайджане 287,8 тыс. человек назначена президентская пенсия Экономика 15:34
Uzbekistan Airways будет выполнять рейсы по маршруту Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент два раза в неделю Узбекистан 15:28
На освобожденных землях Азербайджана очищаются от мин участки, где пройдут коммуникации Общество 15:28
НПЗ STAR SOCAR сократил импорт нефти в годовом исчислении Энергетика 15:27
На севере Азербайджана произошло землетрясение Происшествия 15:15
Джаббар Гаръягдыоглу - пророк музыки Востока из города Шуша. Друг Федора Шаляпина, восхищение Сергея Есенина...(ВИДЕО, ФОТО) Культура 15:13
Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Индией увеличились почти вчетверо Бизнес 15:12
Генсек Тюркского совета сделал заявление по случаю Дня геноцида азербайджанцев Политика 15:12
Министерство образования Азербайджанской Республики сотрудничает с Microsoft для всеобщей трансформации системы образования ИКТ 15:10
Значительно возросла сумма экспорта золота из Азербайджана Бизнес 15:03
В феврале 2021 г. экономика Грузии сократилась Бизнес 14:57
В Иране 80% медицинского персонала сделал прививку от коронавируса Общество 14:51
Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса сохраняется Россия 14:47
ЦБ Азербайджана сообщил о росте репатриации капитала Финансы 14:47
Туркменбашинский НПЗ перевыполнил план по производству бензина различных марок Энергетика 14:46
Грипп и Острая Респираторная Вирусная Инфекция Общество 14:45
Туркменистан подчеркивает значимость создания твердой экономической основы для дальнейшего продвижения процесса мирного урегулирования в Афганистане Бизнес 14:42
Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем геноцида азербайджанцев Политика 14:34
Около половины грузоперевозок Азербайджана посредством системы "единое окно" составили авиаперевозки Транспорт 14:28
Названы уполномоченные с туркменской стороны на подписание соглашений в Москве Бизнес 14:15
В Азербайджане увеличился средний размер ежемесячной пенсии Общество 14:11
Вырос экспорт ведущих госкомпаний в ненефтяном секторе Азербайджана Бизнес 13:50
Вакцинация населения - наиболее эффективный способ борьбы с пандемией COVID-19 Общество 13:46
Более 100 жителей штата Вашингтон заразились коронавирусом после полной вакцинации США 13:45
BMW, Volvo и Google решили отказаться от полезных ископаемых со дна мирового океана Европа 13:43
В Нигере совершили неудачную попытку государственного переворота Другие страны 13:41
С участием Туркменистана состоялось очередное заседание высокого уровня TIFA Туркменистан 13:39
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 19 градусов Общество 13:30
В Туркменистане состоялся международный конкурс среди молодых юристов Туркменистан 13:22
"Азербайджанское каспийское морское пароходство" увеличило долгосрочные активы на более чем 5% Экономика 13:21
В Азербайджане от коронавируса вакцинированы почти 548 тыс. человек Общество 13:16
В Баку временно изменится схема движения некоторых экспресс-автобусов Общество 13:11
Президенту Туркменистана вручено удостоверение члена Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистан 13:09
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана за 2020 г. возрос Финансы 13:03
Минивэн совершил наезд на людей на трамвайной остановке в Праге Европа 12:56
Беларусь возобновила почтовые перевозки с Туркменистаном Бизнес 12:50
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Зверства, совершенные в марте 1918 года, являются кровавым преступлением против всего человечества и человечности (ФОТО) Политика 12:46
SOCAR Polymer вошла в число лидеров частного сектора Азербайджана по экспорту Бизнес 12:45
В Азербайджане сократились платежи иностранцев посредством банковских карт Финансы 12:44
Картины Назима Мамедова, посвященные геноциду азербайджанцев в 1918 году (ФОТО/ВИДЕО) Социум 12:43
Tesla списывает деньги с клиентов без их разрешения США 12:42
Строительство СЭС мощностью 10 МВт завершено в Кызылординской области Казахстана Энергетика 12:42
ТОП-10 частных компаний в ненефтяном экспорте Азербайджана за январь-февраль 2021 г. Бизнес 12:40
Товарооборот между Турцией и Азербайджаном за 2 месяца превысил $410 млн Турция 12:37
Доходы ОАО "Азеркосмос" за 2 месяца превысили $8 млн ИКТ 12:30
Узбекистан снял ограничения на ввоз мяса из Казахстана Узбекистан 12:30
Аэропорт в Узбекистане закупит автозапчасти Тендеры 12:30
Uzbekistan Airways с мая возобновит полеты в Ригу Узбекистан 12:27
Армения не должна оставаться безнаказанной - глава МИД Азербайджана Политика 12:23
Нужно продолжить изучение страшных событий 1918 года - Лев Спивак Точка зрения 12:21
В России за сутки выявили 8 275 случаев заражения коронавирусом Россия 12:11
В феврале 2021 г. объем продаж посредством портала Azexport превысил $35 млн Бизнес 12:07
Предложено изменение маршрута интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 12:01
Поиск мин на освобожденных землях Азербайджана затрудняет отсутствие карт минных полей - Trend TV Общество 12:00
От мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищены более 3,6 млн кв. м освобожденных территорий Азербайджана Политика 11:53
Территория в 200 тыс. кв. метров на дороге в город Шуша расчищена от мин (ФОТО) Общество 11:43
Госдеп США о военных преступлениях Армении во время второй Карабахской войны Политика 11:37
Туркменистан и Россия подписали ряд межправительственных и межведомственных документов Бизнес 11:32
В феврале 2021 г. товарооборот Турции превысил $36 млрд Турция 11:24
ВБ обнародовал прогноз по инфляции в Азербайджане в 2021-2023 гг. Финансы 11:20
Начался второй этап вакцинации работников сферы образования Баку (ФОТО) Общество 11:15
В Баку вырос уровень заражаемости коронавирусом Общество 11:03
Индийский регулятор рассмотрит заявку на использование "Спутника V" 31 марта Другие страны 10:58
В Армении наблюдается рост антисемитских настроений - Госдеп США Армения 10:55
Центробанк Узбекистана впервые раскрыл 10-летнюю динамику экспорта золота Узбекистан 10:54
Азербайджанский экспорт нефти в Германию достиг почти $40 млн Энергетика 10:47
В январе-феврале 2021 г. турецкий порт Амбарли принял более 500 судов Турция 10:46
Турция существенно сократила экспорт цемента в Иран Турция 10:45
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных Россия 10:41
В Туркменистане возобновляется движение пассажирских поездов по новому направлению Транспорт 10:38
ВБ прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2021-2023 гг. Финансы 10:36
Все новости