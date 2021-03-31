Мониторинговый комитет ОПЕК+ вновь перенес заседание

Встреча министров комитета по мониторингу исполнения соглашения ОПЕК+, работой которого руководят Россия и Саудовская Аравия, состоится сегодня в 18:00. Как передает Trend, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

Ранее время заседания уже переносилось с 15:00 на 17:30. Причиной переноса, по словам собеседника агентства, стали "затянувшиеся консультации" некоторых стран Ближнего Востока.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ соберутся в среду на очередную онлайн-встречу накануне 1 апреля, чтобы обсудить наилучшие сценарии поведения на рынке нефти на период мая и июня. Стоимость нефти Brent в преддверии встречи стабильно держится на максимумах - инвесторы ждут, что нефтеэкспортеры не станут увеличивать добычу и в этот раз, стремясь поддержать восстановление цен.

По данным источников агентства Reuters, ОПЕК+ может и в этот раз склониться к сохранению уровней добычи, отказавшись от планов по ее восстановлению.